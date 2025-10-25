LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | comincia la FP3 ultimi preparativi verso le qualifiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Ci siamo, semaforo verde all’Autodromo Hermanos Rodriguez! Ricordiamo che la pista di Città del Messico si trova a 2200 metri di altitudine sul livello del mare, un fattore molto importante per il comportamento delle monoposto. 19.28 Mancano due minuti al via della FP3. Le temperature attuali si aggirano sui 23°C a Città del Messico, con l’asfalto a 44°C. 19.25 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE COSTRUTTORI: McLaren 678. Mercedes 341. Ferrari 334. Red Bull 331. Williams 111. Racing Bulls 72. Aston Martin 69. Kick Sauber 59. Haas 48. Alpine 20. 19.21 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE PILOTI: Oscar Piastri (McLaren) 346. 🔗 Leggi su Oasport.it
