LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Antonelli si salva per un soffio in Q1 Hadjar stupisce secondo Hamilton
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.23 Prima sessione oltremodo interlocutoria quella appena andata in archivio. Poche certezze, tra queste la difficoltà di Piastri. 23.21 Di seguito la classifica del Q1 1 Isack Hadjar Racing Bulls 1:16.733 2 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.003 2 3 George Russell Mercedes +0.162 2 4 Lando Norris McLaren +0.166 2 5 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.215 3 6 Liam Lawson Racing Bulls +0.228 2 7 Charles Leclerc Ferrari +0.291 2 8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.307 3 9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.343 2 10 Oscar Piastri McLaren +0.425 2 11 Carlos Sainz Williams +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
[#F1] Seguite il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Messico 2025 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com! https://it.motorsport.com/f1/live-text/gran-premio-del-messico-live-libere-2-1125867/1125867/ - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, GP Messico: la diretta delle prove libere a Città del Messico $SkyMotori $F1 $Formula1 $MexicoGP - X Vai su X
F1. Qualifiche GP Messico LIVE, la diretta della sessione che assegnerà la pole position - È il momento della verità per la griglia di partenza del GP del Messico, per una volata Mondiale che si prospetta spettacolare ... Come scrive automoto.it
LIVE Formula 1, GP Messico: si parte con le Libere 3, alle 23 le qualifiche - Prosegue la lotta per il titolo: Verstappen sfida le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri nel 20° appuntamento del Mondiale ... Da gazzetta.it
DIRETTA F1 | GP Messico 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con l'Autodromo Hermanos Rodriguez, per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio del Messico. Come scrive f1grandprix.motorionline.com