LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Antonelli si salva per un soffio in Q1 Hadjar stupisce secondo Hamilton

25 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.23 Prima sessione oltremodo interlocutoria quella appena andata in archivio. Poche certezze, tra queste la difficoltà di Piastri. 23.21 Di seguito la classifica del Q1 1 Isack   Hadjar Racing Bulls 1:16.733 2 2 Lewis   Hamilton Ferrari +0.003 2 3 George   Russell Mercedes +0.162 2 4 Lando   Norris McLaren +0.166 2 5 Esteban   Ocon Haas F1 Team +0.215 3 6 Liam   Lawson Racing Bulls +0.228 2 7 Charles   Leclerc Ferrari +0.291 2 8 Oliver   Bearman Haas F1 Team +0.307 3 9 Max   Verstappen Red Bull Racing +0.343 2 10 Oscar   Piastri McLaren +0.425 2 11 Carlos   Sainz Williams +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

