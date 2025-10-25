LIVE E ora tocca a Musetti | semifinale contro Zverev Doppio obiettivo sfida a Sinner e Finals
Il toscano vuole tenere vivo il sogno di una finale tutta azzurra alla Wiener Stadthalle. Il tedesco deve rialzare la testa dopo tre sconfitte di fila . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il n. 2 trova un connazionale per la 17/a volta nel circuiti maggiore e finora non ha mai perso. Appuntamento alle 18. Berrettini apre alle 12 contro Norrie, alle 16 Arnaldi prova a fermare Zverev. In serata (ore 20.15) tocca a Musetti, opposto a Etcheverry
E dopo Lorenzo Musetti tocca a.. LUCIANO DARDERI! Per lui match contro il tennista di casa Yunchaokete Bu!
Musetti-Zverev diretta, semifinali Atp Vienna: segui la sfida, tennis oggi LIVE
