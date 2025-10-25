LIVE E ora tocca a Musetti | semifinale contro Zverev Doppio obiettivo sfida a Sinner e Finals

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il toscano vuole tenere vivo il sogno di una finale tutta azzurra alla Wiener Stadthalle. Il tedesco deve rialzare la testa dopo tre sconfitte di fila . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

