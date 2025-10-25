CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.29: Rimonta vincente di Lysenko che si porta sull’1-0 0.26. Tra poco la finale per il bronzo dello sprint, primo round. Derby russo tra Lysenko e Burlakova 0.23: Josh Charlton trionfa nell’inseguimento individuale! Il britannico, battuto da Milan un anno fa, vince con il tempo di 4’04?122, argento per il danese Pedersen con 4’12?711 0.21: Charlton nettamente avanti di oltre 2? a metà gara 0.19: Ora di fronte il britannico Charlton e il danese Pedersen per l’oro 0.17. Il bronzo va allo statunitense Johnson con il tempo di 4’08?699, cala vistosamente nel finale l’australiano Moriarty che è quarto con 4’11?113 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Viviani e Guazzini lontani dal podio. Lavreysen leggendario