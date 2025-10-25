CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58: Vittoria da dominatore per l’israeliano Yakovlev sull’olandese Van Loon che si rialza nel finale 19.56: L’olandese Lavreysen tiene a bada il britannico Turnbull e lo regola con meno di un decimo di vantaggio accedendo ai quarti 19.54: Il vincitore delle qualificazioni Richardson si impone e avanza ai quarti di finale 19.51. Applausi alle azzurre che stanno facendo molto bene oggi. Ma è già tempo di ottavi di finale della sprint: subito Richardson contro Wammes 19.50: Questa la classifica finale della qualificazione dell’inseguimento femminile: 1 Anna Morris (GBR) – 4:24. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Venturelli per il bronzo nell'inseguimento! Sierra bene nell'Omnium, Fidanza in finale nel km