CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19: La giovanissima federica venturelli è in finale per il bronzo nell’inseguimento. Difficile fare meglio del quarto posto perchè la rivale dell’azzurra, Chloe Dygert, è uno dei monumeti di questa specialità ma già esserci per l’italiana è già grande motivo di soddisfazione. Non era facile e lei ci sarà. Morris-Knight per l’oro 22.16: Serata molto intensa per il ciclismo su pista azzurro, questa penultima del Mondiale. Comunque vada le prestazioni di oggi offerte dagli azzurri sono più che soddisfacenti, in attesa delle campionesse olimpiche della Madison GuazziniConsonni che proveranno a giocarsi qualcosa di importante 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Venturelli e Fidanza, serve un'impresa per il podio! Sierra ci prova, attesa per Consonni/Guazzini