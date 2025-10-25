LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Sierra stupisce nell’Omnium! Fidanza in finale nel km da fermo! Attesa per Guazzini Consonni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40. Questa la classifica ufficiosa (prime dieci posizioni): 1 Kazushige Kuboki (JPN) 2 Lindsay De Vylder (BEL) 3 Juan David Sierra (ITA) 4 Albert Torres Barceló (ESP) 5 Ashlin Barry (USA) 6 Niklas Larsen (DEN) 7 Campbell Stewart (NZL) 8 Philip Heijnen (NED) 9 Oscar Nilsson Julien (FRA) 10 Moritz Augenstein (GER) 17.38. OTTIMO TERZO POSTO PER SIERRA NELLA SCRATCH DELL’OMNIUM! L’azzurro chiude alle spalle di Kuboki e De Vylder, dietro a lui Torres Barcelo e Barry 17.34: Un giro perso da Campbell di Trinidad e Tobago 17.26: partita la scratch race dell’Omnium 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

