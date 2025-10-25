LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Sierra bene nell’Omnium! Fidanza in finale nel km Venturelli ci prova nell’inseguimento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15: bel finale anche di Fowler che si inserisce in seconda posizione con 4’32?902. Quinta la svizzera Liechti con 4’37?616 19.12: A metà gara Fowler è seconda a 7? dalla testa ma attenzione perchè Alzini è andata forte nella seconda parte 19.08: Lontane dall prime posizioni la belga Verstraete che è quinta con 4’43?210 e la rappresentante di trinidad e Tobago Campbell che è ottava con 4’49?645. Ora Liechti e Fowler 19.02: Ottima seconda parte di gara per Martina Alzini che da metà in poi guadagna addirittura sulla britannica e chiude con il tempo di 4’33?539. 🔗 Leggi su Oasport.it

