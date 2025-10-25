LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Martina Fidanza in finale nel km da fermo! Attesa per Guazzini Consonni

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36: Che condizione per l’olandese Van de Wouw che sbriciola il miglior tempo con 1’03?652 che è il nuovo RECORD DEL MONDO! BNurlakova parte forte, poi cala alla distanza ed è quinta davanti a Martina Fidanza con 1’05?673 16.34: La britannica Edmunds si qualifica per la finale ma ha un tempo peggiore rispetto a Fidanza con 1’06?110, fuori al momento la russa Evlanova con 1’06?199 16.31. FINALE PER MARTINA FIDANZA! L’azzurra è quarta quando mancano ancora 4 atlete al via. Andrews si inserisce al secondo posto con 1’04?523, lontana dalle migliori la ceca Peterkova 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

