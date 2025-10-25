LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Martina Fidanza in finale nel km da fermo! Attesa per Guazzini Consonni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36: Che condizione per l’olandese Van de Wouw che sbriciola il miglior tempo con 1’03?652 che è il nuovo RECORD DEL MONDO! BNurlakova parte forte, poi cala alla distanza ed è quinta davanti a Martina Fidanza con 1’05?673 16.34: La britannica Edmunds si qualifica per la finale ma ha un tempo peggiore rispetto a Fidanza con 1’06?110, fuori al momento la russa Evlanova con 1’06?199 16.31. FINALE PER MARTINA FIDANZA! L’azzurra è quarta quando mancano ancora 4 atlete al via. Andrews si inserisce al secondo posto con 1’04?523, lontana dalle migliori la ceca Peterkova 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Due bergamasche, Martina Fidanza e Chiara Consonni, sul tetto del mondo ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile: hanno vinto con l'Italia l'inseguimento a squadre battendo la Germania.
"Campionati del Mondo su Pista", le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURRO! Quartetto femminile sul tetto del mondo! - 13: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 16.
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra.
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - Arriva la prima gioia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile.