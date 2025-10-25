CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. Prosegue la rassegna iridata che per la prima volta dal 2017 si disputa al di fuori dal continente europeo. Sono 4 i titoli in palio oggi, con la spedizione italiana vogliosa di incrementare il bottino di medaglie. L’attesa oggi è soprattutto per la Madison con la coppia azzurra Consonni-Guazzini che ha al collo l’oro olimpico di Parigi. Ad aprire la giornata saranno le qualificazioni del km da fermo donne con Martina Fidanza che cercherà di centrare un difficile accesso alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: le olimpioniche Guazzini/Consonni per regalarsi un nuovo sogno