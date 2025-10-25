CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.59. al via la terza prova dell’Omnium maschile, l’eliminazione. Questa la situazione di classifica finora: 1 Kazushige Kuboki (JPN) – 78 punti (1° e 2°) 2 Albert Torres Barceló (ESP) – 70 punti (4° e 3°) 3 Moritz Augenstein (GER) – 62 punti (10° e 1°) 4 Lindsay De Vylder (BEL) – 58 punti (2° e 11°) 5 Philip Heijnen (NED) – 54 punti (8° e 7°) 6 Oliver Bleddyn (AUS) – 50 punti (13° e 4°) 7 Adam Krenek (CZE) – 50 punti (11° e 6°) 8 Juan David Sierra (ITA) – 46 punti (3° e 16°) 9 Niklas Larsen (DEN) – 46 punti (6° e 13°) 10 Ashlin Barry (USA) – 40 punti (5° e 17°) 11 Matthew Bostock (GBR) – 40 punti (12° e 10°) 12 Iuri Leitão (POR) – 38 punti (15° e 8°) 13 Oscar Nilsson Julien (FRA) – 36 punti (9° e 15°) 14 Campbell Stewart (NZL) – 34 punti (7° e 18°) 15 Raphael Kokas (AUT) – 34 punti (16° e 9°) 16 Filip Prokopyszyn (POL) – 33 punti (21° e 5°) 17 Bertold Drijver (HUN) – 24 punti (18° e 12°) 18 Alex Vogel (SUI) – 16 punti (20° e 14°) 19 Dylan Bibic (CAN) – 15 punti (14° e 21°) 20 Ricardo Peña Salas (MEX) – 12 punti (17° e 19°) 21 Clever Jose Martinez Moros (VEN) – 5 punti (19° e 22°) 22 Jacob Decar Zuniga (CHI) – 3 punti (22° e 20°) 23 Martin Chren (SVK) – 2 punti (23° e 23°) 24 Akil Campbell (TTO) – -78 punti (24° e 24°) 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guazzini e Consonni di bronzo nella Madison! Venturelli ci prova nell’inseguimento