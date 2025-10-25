LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Guazzini e Consonni di bronzo nella Madison! Venturelli ci prova nell’inseguimento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.59. al via la terza prova dell’Omnium maschile, l’eliminazione. Questa la situazione di classifica finora: 1 Kazushige Kuboki (JPN) – 78 punti (1° e 2°) 2 Albert Torres Barceló (ESP) – 70 punti (4° e 3°) 3 Moritz Augenstein (GER) – 62 punti (10° e 1°) 4 Lindsay De Vylder (BEL) – 58 punti (2° e 11°) 5 Philip Heijnen (NED) – 54 punti (8° e 7°) 6 Oliver Bleddyn (AUS) – 50 punti (13° e 4°) 7 Adam Krenek (CZE) – 50 punti (11° e 6°) 8 Juan David Sierra (ITA) – 46 punti (3° e 16°) 9 Niklas Larsen (DEN) – 46 punti (6° e 13°) 10 Ashlin Barry (USA) – 40 punti (5° e 17°) 11 Matthew Bostock (GBR) – 40 punti (12° e 10°) 12 Iuri Leitão (POR) – 38 punti (15° e 8°) 13 Oscar Nilsson Julien (FRA) – 36 punti (9° e 15°) 14 Campbell Stewart (NZL) – 34 punti (7° e 18°) 15 Raphael Kokas (AUT) – 34 punti (16° e 9°) 16 Filip Prokopyszyn (POL) – 33 punti (21° e 5°) 17 Bertold Drijver (HUN) – 24 punti (18° e 12°) 18 Alex Vogel (SUI) – 16 punti (20° e 14°) 19 Dylan Bibic (CAN) – 15 punti (14° e 21°) 20 Ricardo Peña Salas (MEX) – 12 punti (17° e 19°) 21 Clever Jose Martinez Moros (VEN) – 5 punti (19° e 22°) 22 Jacob Decar Zuniga (CHI) – 3 punti (22° e 20°) 23 Martin Chren (SVK) – 2 punti (23° e 23°) 24 Akil Campbell (TTO) – -78 punti (24° e 24°) 23. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Penultimo giorno di gara a Santiago del Cile ai mondiali di ciclismo su pista Segui gli azzurri su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURRO! Quartetto femminile sul tetto del mondo! - 13: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 16. Secondo oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Martina Fidanza in finale nel km da fermo! Moro avanti nella sprint, attesa per Guazzini/Consonni - OTTIMO TERZO POSTO PER SIERRA NELLA SCRATCH DELL'OMNIUM! Come scrive oasport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Segnala sport.sky.it