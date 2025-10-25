CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.11. E’ il momento di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella Madison. Queste le Nazionali al via: 1 Danimarca (DEN) 2 Germania (GER) 3 Francia (FRA) 4 Australia (AUS) 5 Gran Bretagna (GBR) 6 Paesi Bassi (NED) 7 Giappone (JPN) 8 Svizzera (SUI) 9 Italia (ITA) 10 Polonia (POL) 11 Belgio (BEL) 12 Cechia (CZE) 13 Nuova Zelanda (NZL) 14 Stati Uniti (USA) 15 Canada (CAN) 16 Irlanda (IRL) 17 Colombia (COL) 18 Cile (CHI) 23.09: Vittoria in rimonta di Hoffman che ha superato proprio sulla linea Hoogland. Hoffman-Hoogland 1-0 23.06: Sorpresa Paul! Il caraibico parte a un giro e mezzo dalla fine e l’israeliano non riesce a raggiungere: Paul-Yakovlev 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza sesta nel km, Venturelli per il bronzo! Ora Consonni/Guazzini