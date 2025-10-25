LIVE Avellino-Spezia le formazioni ufficiali
Tempo di lettura: < 1 minuto PRIMO TEMPO. Un contrattempo dell’ultimo minuto costringe Biancolino a rivedere i suoi piani. Kumi, colpito da un virus gastrico, non sarà della partita contro lo Spezia. Il tecnico irpino corre subito ai ripari e lancia dal primo minuto Besaggio, pronto a prendersi la scena in mezzo al campo. Per il resto, conferme in blocco per l’undici biancoverde: Iannarilli tra i pali, Cancellotti, Simic e Fontanarosa in difesa, con Missori e Cagnano a presidiare le corsie esterne. In avanti fiducia rinnovata alla coppia Biasci–Crespi, mentre dalla panchina scalpita Tutino, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
