LIVE Alle 15 Udinese-Lecce | Runjaic rilancia Davis Di Francesco conferma Stulic
I friulani tentano l'aggancio a Como e Juve in zona coppe, i pugliesi puntano a proseguire il buon momento recente (5 punti in 3 gare). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Mister Runjaic cambia poco contro il Lecce. L'unico dubbio del tecnico tedesco è la mezzala di destra con Sandi Lovric che è in vantaggio rispetto ai compagni di reparto. La probabile formazione dell'Udinese #TuttoUdinese #Udinese #Lecce - facebook.com Vai su Facebook
Runjaic: “Voglio una squadra che dà tutto per vincere” Le parole del mister in vista di Udinese-Lecce Guarda la conferenza stampa - X Vai su X
Udinese – Lecce: ecco le formazioni ufficiali - Oltre a Parma – Como, l’altro anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A sarà Udinese – Lecce, partita di cui vi forniremo tutte le info relative alle formazioni ufficiali e dove seguirla in ... Come scrive generationsport.it
Udinese-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Udinese- Come scrive sport.virgilio.it
Udinese-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale - Lecce di Sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive