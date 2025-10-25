LIVE Alle 15 Sinner-De Minaur | in palio un posto in finale a Vienna

Sul campo centrale della Wiener Stadthalle, l'azzurro punta a replicare il successo del 2023. L'australiano cerca la prima vittoria negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Sinner-De Minaur: in palio un posto in finale a Vienna

Contenuti che potrebbero interessarti

Jannik Sinner affronta De Minaur nella semifinale di Vienna: "Sarà un match difficile e fisico" - facebook.com Vai su Facebook

Le semifinali a Vienna: SINNER - de Minaur MUSETTI - Zverev - X Vai su X

Sinner-de Minaur in diretta all’ATP Vienna, semifinale LIVE: in palio la finale con Musetti o Zverev - Sinner sfida de Minaur nella semifinale dell'ATP Vienna, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Come scrive fanpage.it

Sinner-De Minaur diretta oggi, dove vedere (tv e streaming) la semifinale di Vienna - Archiviati i quarti di finale, che Sinner ha superato eliminando Bublik in due set, è tempo di semifinale con il numero 2 al mondo che scenderà in camo contro De Minaur. Da leggo.it

Sinner-De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Vienna: dove vederla, orario, la 'maledizione' contro Jannik - Sabato 25 ottobre, Sinner sfida De Minaur per un posto in finale contro il vincente della sfida Musetti- Secondo libero.it