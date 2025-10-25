Lite nel locale aggressione e accoltellamento | un ferito grave e un arresto

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne tunisino. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe partecipato all’aggressione di un ragazzo di 27 anni, avvenuto questa mattina nel quartiere di Sampierdarena.Durante un pattugliamento i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

È stato l'intervento tempestivo degli uomini della Polizia locale a evitare che l'ennesima lite in corso Vittorio Emanuele a Pescara degenerasse. Nel tardo pomeriggio di ieri due uomini sono stati protagonisti di un acceso diverbio in strada. Quando uno dei due - facebook.com Vai su Facebook

Giovane ucciso a Perugia, lite in locale poi spunta coltello. L'arma forse portata da una persona non presente inizialmente #ANSA - X Vai su X

Lite nel locale, aggressione e accoltellamento: un ferito grave e un arresto - Intervento dei carabinieri in via Degola a Sampierdarena, in ospedale un 27enne, portato in carcere un 22enne con l'accusa di tentato omicidio ... Secondo genovatoday.it

Lite in discoteca scatena accoltellamento a Sampierdarena, 22enne arrestato dai carabinieri - Un 22enne di origine tunisine è stato arrestato dai carabinieri di Genova poichè ritenuto responsabile di aver accoltellato un ragazzo di 27 anni, vittime di un'aggressione avvenuta questa mattina a ... Da primocanale.it

Treviglio, lite e accoltellamento al bar: licenza sospesa - Non è la prima volta che il locale è al centro di episodi violenti: saracinesca abbassata per 20 giorni su disposizione del questore di Bergamo ... Secondo msn.com