Lite Lautaro-Conte volano insulti e gestacci in campo

Tempo di lettura: 2 minuti " Quando giochi queste partite può accadere. Lautaro è un ottimo giocatore ma dal punto di vista umano forse non l'ho capito per bene. Ma gli faccio migliori auguri, andiamo avanti così". Antonio Conte taglia corto sulle scintille in campo con il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: una lite nata da un contatto di Dumfries con Olivera e della successiva reazione del tecnico che discute con l'olandese, prima che nello scontro si inserisca Lautaro. L'argentino ha mimato con le mani il gesto della paura e ancora quello del 'parla parla' rivolto al suo ex allenatore. La lite è andata avanti e alla risata di Lautaro Conte ha reagito stizzito con un " ridi su sto c.

