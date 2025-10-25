L' Irpinia trema ancora terremoto ad Avellino | scossa di magnitudo 4

Dopo quello di venerdì un nuovo sisma che è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Irpinia trema ancora, terremoto ad Avellino: scossa di magnitudo 4

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo quella di ieri pomeriggio con epicentro a Grottolella in Irpinia, trema di nuovo la terra in Campania. La scossa è stata avvertita anche nel Sannio. - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Scrive fanpage.it

Nuovo terremoto in provincia di Avellino: trema tutta la Campania - Secondo le prime stime ancora non ufficiali, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3. Riporta erreemmenews.it

Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4. «Avvertita anche a Napoli, Salerno e Benevento» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Segnala msn.com