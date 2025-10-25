L' Irpinia trema ancora terremoto ad Avellino | scossa di magnitudo 4.0

25 ott 2025

Dopo quello di venerdì un nuovo sisma che è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. La Protezione civile: "Nessun danno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l irpinia trema ancora terremoto ad avellino scossa di magnitudo 40

© Tgcom24.mediaset.it - L'Irpinia trema ancora, terremoto ad Avellino: scossa di magnitudo 4.0

