L' Irpinia trema ancora terremoto ad Avellino | scossa di magnitudo 4.0

Dopo quello di venerdì un nuovo sisma che è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. La Protezione civile: "Nessun danno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Irpinia trema ancora, terremoto ad Avellino: scossa di magnitudo 4.0

