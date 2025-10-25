Torna questa sera, sabato 25 ottobre, La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda alle 20:15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 25 ottobre 2025. Il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano apre la puntata con Lirio Abbate, giornalista sotto scorta da quasi vent’anni, che racconterà la sua carriera e la sua vita, segnate dalla costante minaccia prima di Cosa Nostra e poi della criminalità organizzata romana. Dopo di lui, dall’ultimo Festival di Sanremo arriva Simone Cristicchi, che ripercorrerà gli esordi, il successo con un ‘tormentone involontario’, i suoi maestri e le polemiche che hanno accompagnato alcune sue canzoni e spettacoli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lirio Abbate e Simone Cristicchi si confessano da Peter Gomez