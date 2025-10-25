Dopo 2 KO consecutivi ritrova la gioia in Europa League il Lione di Fonseca che consolida il suo primato nel girone e attende nel posticipo della Ligue1 lo Strasburgo di Rosenior. I Gones hanno regolato il Basilea con apparente facilità, gestendo benissimo l’avversario e i momenti della partita. La gara è stata sbloccata a Tolisso in apertura, e poi la squadra ha saputo resistere alle sfuriate di Xhaqiri . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Strasburgo (domenica 26 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati