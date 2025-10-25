L’inviato di Putin negli Usa | Vicini a una soluzione diplomatica

Russia, Ucraina e Stati Uniti sono «abbastanza vicini a una soluzione diplomatica» per la fine della guerra tra Mosca e Kyiv. Lo ha detto nel corso di un’intervista alla Cnn Kirill Dmitriev, inviato speciale del Cremlino che si trova a Washington per «colloqui ufficiali». Vladimir Putin, ha assicurato, vorrebbe risolvere il conflitto diplomaticamente e l’obiettivo è trovare «compromessi che funzionerebbero per tutte le parti». Dmitriev ha affermato che il recente riconoscimento delle realtà sul campo di battaglia da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha segnato «un grande passo» verso i negoziati, in quanto «la sua precedente posizione era che la Russia dovesse andarsene completamente». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’inviato di Putin negli Usa: «Vicini a una soluzione diplomatica»

