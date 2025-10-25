L’inviato di Putin a Washington | Vicini alla soluzione Ma nella notte Mosca lancia nuovi attacchi su Kiev

Subito dopo il vertice dei Volenterosi a Londra, la Russia lancia un altro attacco su Kiev e altre città ucraine. E mentre dall’altra parte dell’Oceano, l’inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, arrivato negli Stati Uniti, sembra aprire a una possibile “soluzione diplomatica” del conflitto, droni e missili russi piovono nella notte sulla capitale ucraina, provocando due morti e decine di feriti. A Dnipropetrovsk, il capo dell’amministrazione militare regionale ha dichiarato che due persone sono state uccise e altre sette ferite in attacchi che hanno danneggiato appartamenti ed edifici privati, un negozio e un’auto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’inviato di Putin a Washington: “Vicini alla soluzione”. Ma nella notte Mosca lancia nuovi attacchi su Kiev

