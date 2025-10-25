Prato, 25 ottobre 2025 – Il racket delle grucce, quello della prostituzione, la guerra tra clan per il controllo dei trasporti e della logistica. Il volto buio di Prato, quello deciso dalle dinamiche della mafia cinese e dei suoi molteplici interessi, conquista di nuovo l’attenzione delle tv nazionali. Un’inchiesta esclusiva sulla criminalità cinese a Prato ha aperto ieri sera FarWest, la trasmissione di Salvo Sottile su Rai 3. L’inchiesta ha raccontato l’escalation di violenza degli ultimi mesi, scandita da pestaggi, incendi e attentati. Il reportage – con testimonianze inedite – ha indagato in particolare lo scontro tra due boss cinesi per il controllo del mercato della prostituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'intimidazione al boss cinese. "Ho aiutato io a portare la bara", la guerra per il mercato del sesso