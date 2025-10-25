Nella patria della canzone si va a cercare l’ottava giusta. Sette vittorie, ha messo in fila l’ Inter, dopo aver incassato due sconfitte consecutive. Era poco più di un mese fa e le recite non erano canti gioia, ma simil De profundis. Tutto è cambiato, nell’approcciarsi alla trasferta di Napoli (si gioca oggi alle 18.00). I dubbi in valigia nel viaggio di ritorno dalla Torino bianconera si sono trasformati in certezze. Sia nelle sfide contro avversarie meno attrezzate, che in tenzoni complicate, come sabato scorso a Roma. Uno dei messaggi che Chivu ha lanciato alla truppa, nella conferenza stampa della vigilia, è che la partita di cartello vale quanto il confronto con la provinciale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter va a caccia dell’ottava meraviglia