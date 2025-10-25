L’Inter cerca l’ottava vittoria | contro il Napoli per il primo posto

Forzainter.eu | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata del 25 ottobre porta con sé diversi match importanti per questo 8° turno di campionato di Serie A. Tra le sfide di maggior rilievo c’è sicuramente quella tra Napoli e Inter che a partire dalle ore 18:00 si affronteranno al Maradona per giocarsi il primo posto in classifica. Le due formazioni arrivano da un periodo diametralmente opposto, ma in questa sfida non ci sono certamente favoriti. La squadra di Antonio Conte arriva da due sconfitte consecutive, ma al Maradona, davanti ad un pubblico vestito d’azzurro, l’ex allenatore dell’Inter proverà a sbaragliare la formazione di Cristian Chivu per riprendersi la vetta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

l8217inter cerca l8217ottava vittoria contro il napoli per il primo posto

© Forzainter.eu - L’Inter cerca l’ottava vittoria: contro il Napoli per il primo posto

Approfondisci con queste news

Basket: la Dinamo a Cremona in cerca della prima vittoria - Archiviata la sconfitta casalinga contro Varese nella prima partita del campionato, domenica la Dinamo Banco di Sardegna Sassari cercherà la prima vittoria stagionale sul campo della Vanoli Cremona ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217inter Cerca L8217ottava Vittoria