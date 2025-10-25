L’Intelligenza artificiale sta cambiando anche il rapporto con la religione

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra riti robotizzati e omelie create in automatico, l’intelligenza artificiale sta trasformando anche i luoghi di culto, dal cristianesimo al buddismo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

