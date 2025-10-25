L’intelligenza artificiale non ucciderà la musica

Milano, 22 ottobre 2025 – Musica e intelligenza artificiale, un duetto all’apparenza impossibile e per molti temibile. Reno Brandoni, scrittore e chitarrista, ha voluto guardare in faccia “il mostro” avviando un dialogo proprio con l’intelligenza artificiale. Una conversazione che è diventata il libro ‘La musica nasce dove deve nascere – Conversazioni sulla musica con l’intelligenza artificiale’ (Le Ruzzole). Reno, cos’è la musica per te? "Per me è un modo di esprimersi. Perlomeno, un modo per esprimere le emozioni. Nella musica senza testi si parla veramente di emozioni”. Quando hai scoperto la musica? “All’inizio cercando di suonare chitarra trovata in casa, poi con gli amici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "L’intelligenza artificiale non ucciderà la musica”

Leggi anche questi approfondimenti

“L’intelligenza artificiale che vorrei (in sanità)” Una giornata dedicata all’innovazione, alla sanità e al turismo di qualità, ospitato dal Comune di Peschiera del Garda, da sempre sensibile ai temi dell’AI e dell’innovazione sul territorio. Gli interventi introduttivi ha - facebook.com Vai su Facebook

L'intelligenza artificiale aiuterà Hideo Kojima a restare 'un passo avanti' agli altri - X Vai su X

Musica e intelligenza artificiale: la “fabbrica invisibile” e le sue conseguenze - La piattaforma Deezer riporta numeri che tintinnano come vetri rotti: ventimila brani al giorno, quasi uno su cinque, è generato da algoritmi, settanta per cento di streaming dopato da bot. Si legge su exibart.com

The Velvet Sundown, il caso della band virale su Spotify che non esiste: è musica generata con l'intelligenza artificiale - Dietro una band che sta scalando le classifiche potrebbero non esserci strumenti musicali e studi di registrazione, ma solo algoritmi e codici. Lo riporta corriere.it

Musica e intelligenza artificiale, a Roma Festival ArteScienza - Pianeta Immateriale è il titolo della nuova edizione del Festival ArteScienza in programma dal 1° luglio al 25 settembre, quest'anno dislocato a Roma fra Goethe- Come scrive ansa.it