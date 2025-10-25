L’intelligenza artificiale di YouTube ti impedirà di vedere troppi video e gli utenti non sono contenti

YouTube ha annunciato un pacchetto di aggiornamenti che ridefinisce l’esperienza sia per i creator che per gli utenti, introducendo funzionalità che vanno dall’intelligenza artificiale applicata alle dirette fino a strumenti di gestione del tempo per combattere lo scrolling compulsivo. L’insieme di novità, presentato nell’ottobre 2025, rivela una piattaforma sempre più orientata verso l’automazione e, paradossalmente, verso una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei contenuti. La novità più discussa riguarda gli sticker per le sessioni di domande e risposte durante le dirette. YouTube ha integrato l’intelligenza artificiale nel sistema di Q&A stickers, permettendo ai creator di generare automaticamente domande pre-compilate da sottoporre al pubblico durante i live streaming. 🔗 Leggi su Screenworld.it

