L’intelligenza artificiale di 4 aziende ruba dati su Reddit che nel frattempo vende al miglior offerente

Reddit ha deciso di passare alle maniere forti. La piattaforma social ha depositato una causa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti contro quattro aziende accusate di scraping non autorizzato dei suoi dati. Vuole, quindi, bloccare chi cerca di aggirare le regole e sfruttare gratuitamente il tesoro di informazioni generato dai suoi utenti, senza pagare un centesimo. Secondo quanto riportato dal New York Times, le quattro società finite nel mirino legale di Reddit sono SerpApi, la start-up lituana Oxylabs, la compagnia russa AWMProxy e Perplexity, una società di San Francisco che sviluppa un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’intelligenza artificiale di 4 aziende ruba dati su Reddit (che nel frattempo vende al miglior offerente)

