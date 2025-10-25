L’incubo di De Bruyne si ripete | si fa male di nuovo nello stesso punto maledetto

Un secondo. Tanto è bastato per trasformare una festa in un incubo. L’immagine di Kevin De Bruyne che si accascia dopo aver calciato il rigore contro l’Inter, con le mani sul volto e le lacrime agli occhi, ha gelato i 50.000 del Maradona. Ma la preoccupazione che attanaglia il Napoli e i suoi tifosi va oltre la semplice diagnosi. A tremare, infatti, non è una coscia qualunque. È la stessa, maledetta coscia destra che ha tormentato il campione belga per quasi due anni, costringendolo a un calvario fatto di operazioni, ricadute e lunghi stop. I Precedenti che Angosciano il Napoli: un Calvario iniziato nel 2023. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

