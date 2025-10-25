L’incredibile storia di Mr Scorsese in cui etica ed estetica sono una cosa sola

"Chi siamo? E cosa siamo in qualità di esseri umani? Siamo intrinsecamente buoni o cattivi?". Così inizia Mr. Scorsese, il magnifico documentario che Rebecca Miller ha dedicato al regista (da venerdì scorso su Apple TV+ in cinque parti): sono interrogativi che costituiscono l'essenza di un modo di concepire il cinema nel quale l'elemento etico è sempre inscindibile da quello estetico. Il percorso esistenziale di questo gigante del cinema è iniziato in un universo buio e violento: lo zio Joey era un contrabbandiere e il padre Charles trovò lavoro grazie ad amicizie pericolose, salvo pentirsene e raccomandare al giovane Martin di tenersene alla larga.

