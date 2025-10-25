L' incidente a porta della Verità e l' ipotesi di pedonalizzazione i negozi di zona | Non è la soluzione

L’ultimo incidente avvenuto nei pressi di Porta della Verità a Viterbo riaccende il dibattito sulla sicurezza dei pedoni e sulla vivibilità urbana in una delle zone più frequentate del centro storico.L'incidente a Porta della VeritàNel pomeriggio del 16 ottobre un anziano è stato investito da uno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

