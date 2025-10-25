L’incapacità di usare i mezzi disponibili danneggia i popoli
Forse, dalle caverne e fino al secolo scorso, nessuno ha mai potuto soffiare alla politica il primato della distruttività. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ti sei mai chiesta perché lui “non sa fare le cose di casa”? Perché non sa dove stanno i piatti, come si avvia una lavatrice o che detersivo usare? Non è incapacità. È abitudine. È comodo privilegio. Perché qualcuno gliele ha sempre fatte. La madre prima, tu a - facebook.com Vai su Facebook