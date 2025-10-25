L' imprendibile banda della Maserati che svaligia gioiellerie e autosaloni a Roma
Hanno messo a segno tre furti in due notti. Due gioiellerie e un autoconcessionario. Una banda composta da quattro persone. Ad accomunare i blitz criminali l'auto utilizzata dai malviventi, una Maserati Levante. Proprio a bordo della stessa supercar sono stati immortalati dalle telecamere di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Turno infrasettimanale per 1^ squadra e U19 Élite. Mercoledì 19 capitan De Lisio & c. andranno a fare visita alla Casati Arcore,mentre la "banda" di mister Marangi ospiterà il Meda per cercare quella vittoria che nel girone di ritorno ha fatto fatica ad arrivare ma - facebook.com Vai su Facebook