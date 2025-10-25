Sorpreso in casa dal PAOK e andato a millimetri da una clamorosa rimonta il Lille apre questa domenica di Ligue1 affrontando in casa il fanalino di coda Metz. I Dogues hanno sofferto le ripartenze e l’atteggiamento propositivo dei greci, andando sotto di 3 gol nel primo tempo. Una ripresa tutta cuore ha permesso di rientrare in partita, ma il gol di Andrè al 98? . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Metz (domenica 26 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati