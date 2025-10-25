Licenziato lavoratore che assisteva la madre malata O ti trasferisci in Friuli o sei fuori E i colleghi scioperano tutti i giorni

Il dipendente, manager del Sms Group di San Donato Milanese, è stato messo alla porta dopo un ultimatum:. «Ho 59 anni, me ne mancano tre per la pensione. Alla mia età dove trovo un altro lavoro?». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Licenziato lavoratore che assisteva la madre malata. «O ti trasferisci in Friuli o sei fuori». E i colleghi scioperano tutti i giorni

Altre letture consigliate

Milano, licenziato lavoratore con la Legge 104: assisteva la madre malata. «O ti trasferisci in Friuli o sei fuori». E i dipendenti scioperano per un'ora tutti i giorni - X Vai su X

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs di Genova Liguria, si legge in una nota, denunciano “il licenziamento illegittimo da parte di Upim del proprio rappresentante sindacale congiunto. Il lavoratore licenziato da Upim che fa parte di Ovs - la più grande catena de - facebook.com Vai su Facebook

Licenziato lavoratore con la Legge 104: assisteva la madre malata. «O vai in Friuli o sei fuori». E i colleghi scioperano per un'ora tutti i giorni - Il dipendente, manager del Sms Group di San Donato Milanese, è stato messo alla porta dopo un ultimatum: o avrebbe rinunciato ai benefici legislativi o sarebbe stato licenziato. Lo riporta msn.com