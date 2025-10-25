Licenziato lavoratore che assisteva la madre malata O ti trasferisci in Friuli o sei fuori E i colleghi scioperano tutti i giorni

Il dipendente, manager del Sms Group di San Donato Milanese, è stato messo alla porta dopo un ultimatum:.  «Ho 59 anni, me ne mancano tre per la pensione. Alla mia età dove trovo un altro lavoro?». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

