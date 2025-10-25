Licenziamento annullato la Corte d’Appello ordina reintegro e risarcimento per una docente penalizzata da condizioni di lavoro eccessivamente gravose Cosa hanno detto i giudici

25 ott 2025

Una docente di greco e latino ottiene giustizia in secondo grado. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 1042025 pubblicata il 31 marzo 2025, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, ordinando la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento integrale delle retribuzioni maturate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

