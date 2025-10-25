Come è avvenuto lo scontro sulla provinciale 67?. Giuseppe Di Stefano, 28 anni di Gela, era a bordo della sua Ducati R6 lungo la provinciale 67, che collega Licata ai lidi balneari, quando si è verificato l’impatto fatale con un’autobotte. L’ incidente, avvenuto in una zona nota per traffico turistico e stagionale, è al momento sotto accertamento della polizia locale, che sta ricostruendo dinamica, velocità e posizione dei veicoli coinvolti. Giuseppe Di Stefano è morto sul colpo. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e un elisoccorso proveniente da Caltanissetta, insieme all’equipe dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Licata, tragico incidente sulla provinciale 67: muore un motociclista 28enne di Gela