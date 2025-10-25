Libri | Rula Jebreal presenta Genocidio a Montecitorio
ROMA – Lunedì 27 ottobre, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Lupa di Montecitorio, si svolgerà la presentazione del libro di Rula Jebreal “Genocidio”. Si prevedono nell’occasione i saluti istituzionali del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa; dialogano con l’autrice, fra gli altri, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
