Libertà di stampa a Jimmy Lai il premio Fatti per la verità
È stato assegnato a Jimmy Lai, imprenditore e fondatore di Apple Daily, il premio “Fatti per la Verità”, istituito da La Nuova Bussola Quotidiana per riconoscere chi difende la verità e la libertà con coerenza e coraggio, anche a costo della propria vita. A ritirare il premio è stato Sebastien Lai, figlio di Jimmy Lai. “Mio padre ha lottato per la libertà di stampa – ha affermato – la gente si fidava perché Apple Daily diceva la verità ed è ancora adesso un esempio per chi fa questo lavoro”. Sebastian Lai porta avanti la causa del padre, richiamando l’interesse dei media perché “anche attraverso la stampa si fa pressioni sui governi affinché l’attenzione sul suo caso resti alta ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
