Libertà di stampa a Jimmy Lai il premio Fatti per la verità

Lapresse.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato assegnato a Jimmy Lai, imprenditore e fondatore di Apple Daily, il premioFatti per la Verità”, istituito da La Nuova Bussola Quotidiana per riconoscere chi difende la verità e la libertà con coerenza e coraggio, anche a costo della propria vita. A ritirare il premio è stato Sebastien Lai, figlio di Jimmy Lai. “Mio padre ha lottato per la libertà di stampa – ha affermato – la gente si fidava perché Apple Daily diceva la verità ed è ancora adesso un esempio per chi fa questo lavoro”. Sebastian Lai porta avanti la causa del padre, richiamando l’interesse dei media perché “anche attraverso la stampa si fa pressioni sui governi affinché l’attenzione sul suo caso resti alta ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

libert224 di stampa a jimmy lai il premio fatti per la verit224

© Lapresse.it - Libertà di stampa, a Jimmy Lai il premio "Fatti per la verità"

Scopri altri approfondimenti

Libertà di stampa, a Jimmy Lai il premio "Fatti per la verità" - la gente si fidava perché Apple Daily diceva la verità ed è ancora ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

La prima testimonianza in tribunale di Jimmy Lai - Jimmy Lai, imprenditore dei media di Hong Kong e attivista che negli ultimi anni è diventato molto noto in tutto il mondo per il suo sostegno e la sua partecipazione alle proteste a favore della ... Da ilpost.it

Hong Kong: lunedì il processo al magnate pro-democrazia Jimmy Lai - democrazia Jimmy Lai dove, accusato di crimini contro la sicurezza nazionale e già in carcere da tre anni, rischia la morte e ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Libert224 Stampa Jimmy Lai