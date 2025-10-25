Lezione al Partenio | uno Spezia glaciale umilia un Avellino smarrito
Certe partite nascono tese come corde di violino e finiscono con un suono cupo, quasi di resa. Al “Partenio-Lombardi” l’Avellino conosce questa sorte: viene sconfitto con un netto 0-4 dallo Spezia, incapace di opporre resistenza dopo un primo tempo ancora sopportabile, la squadra di Biancolino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
