Lezione al Partenio | uno Spezia glaciale umilia un Avellino smarrito

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Certe partite nascono tese come corde di violino e finiscono con un suono cupo, quasi di resa. Al “Partenio-Lombardi” l’Avellino conosce questa sorte: viene sconfitto con un netto 0-4 dallo Spezia, incapace di opporre resistenza dopo un primo tempo ancora sopportabile, la squadra di Biancolino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

