L’ex sindaco Festa sceglie i suoi fedelissimi per la sfida in Regione
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa rompe gli indugi sono a poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste per la Regione Campania. Con lui nella lista collegata direttamente al candidato Presidente del centrodestra, Edmondo Cirielli, sotto il simbolo “Moderati e Riformisti”, ci saranno Monica Spiezia, ex assessore del Comune di Avellino e da sempre una delle sue più strette collaboratrici, con un passato nella Lega. A completare il grupp o Francesco Casale, ex amministratore del Comune di Cervinara, e Cristina D’Alelio, architetto in servizio presso il Comune di Montefalcione, e alla sua prima esperienza diretta nel mondo della politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Il sindaco del Comune di Lucca Mario Pardini alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di I LOVE LUCCA COMICS & GAMES Il sindaco di Lucca Mario Pardini ha partecipato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima ufficiale di I LOVE LU - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca Festa in campo con il centrodestra - Gianluca Festa ex sindaco di Avellino rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura con Edmonodo Cirielli. Riporta msn.com