Tempo di lettura: < 1 minuto L’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa rompe gli indugi sono a poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste per la Regione Campania. Con lui nella lista collegata direttamente al candidato Presidente del centrodestra, Edmondo Cirielli, sotto il simbolo “Moderati e Riformisti”, ci saranno Monica Spiezia, ex assessore del Comune di Avellino e da sempre una delle sue più strette collaboratrici, con un passato nella Lega. A completare il grupp o Francesco Casale, ex amministratore del Comune di Cervinara, e Cristina D’Alelio, architetto in servizio presso il Comune di Montefalcione, e alla sua prima esperienza diretta nel mondo della politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’ex sindaco Festa sceglie i suoi fedelissimi per la sfida in Regione