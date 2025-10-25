Come riportato quest’oggi da Goal.com, l’ex centrocampista del nostro campionato Bruno Fernandes è stato molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate. Più precisamente aveva ricevuto un’offerta incredibile dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Dopo averci riflettuto un po’, il portoghese avrebbe chiesto consiglio al connazionale Cristiano Ronaldo, oltre ad avere un confronto lo United, allenatore e società. La decisione finale, come sappiamo, è stata poi quella di rimanere. Bruno Fernandes e i dialoghi con CR7 che l’hanno convinto a rimanere. Il centrocampista portoghese ha ammesso di aver chiamato Cristiano Ronaldo e che questi gli ha condiviso la sua opinione su quello che avrebbe dovuto fare: “ Non vi dirò cosa mi ha detto ma è stato importante. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - L’ex Serie A svela, ha rifiutato un’offerta monstre dall’Arabia Saudita: “Non mi aspettavo quella reazione”