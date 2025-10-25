L' ex pescheria di via Arniense torna alla città con una grande festa | sarà luogo di incontro e cultura FOTO

Chietitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Chieti ritrova uno dei suoi luoghi più identitari: nella serata di venerdì 24 ottobre, è stata ufficialmente riconsegnata alla cittadinanza la ex pescheria di via Arniense, al termine dei lavori di riqualificazione che hanno restituito piena funzionalità e dignità architettonica a uno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ex Pescheria Via Arniense