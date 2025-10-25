L’ex Inter svela | Mi avevano venduto al Napoli ma ho scelto i nerazzurri
Un intreccio di mercato mai realizzato, ma rimasto nella memoria di chi ama il calcio. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Nicola Berti ha raccontato di essere stato vicino al Napoli ai tempi della Fiorentina. Una trattativa che poteva riscrivere la sua carriera e forse anche un pezzo di storia del club azzurro, ma che si concluse con una decisione di cuore: l’ Inter. Il retroscena raccontato da Berti. L’ex centrocampista, protagonista con la maglia dell’Inter e della Nazionale, ha spiegato che il suo passaggio a Napoli fu realmente a un passo: Quando ero a Firenze, a casa mia c’era la processione, mi volevano tutti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
