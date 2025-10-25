L' Europa ha davvero bisogno della Moldavia all' interno dell' Ue? L' accordo con Bruxelles impone doveri solo a una parte quella di Chisinau

La Repubblica moldava deve adeguare 2898 normative tra il 2025 e il 2029 per poter aspirare all'ingresso nell'Unione Europea, di cui 2587 entro scadenze precise

