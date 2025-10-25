L’era glaciale – In rotta di collisione: trama, personaggi e streaming. Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale – In rotta di collisione, film d’animazione del 2016, diretto da Mike Thurmeier e da Galen T. Chu (quest’ultimo in veste di co-regista), prodotto dalla 20th Century Animation, in co-produzione con i Blue Sky Studios, e distribuito dai 20th Century Fox. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Scrat, nell’ennesimo tentativo di mettere al sicuro la sua preziosa ghianda, ritrova un UFO ibernato nel ghiaccio (probabilmente la stessa astronave intravista nel primo film) che possiede una tecnologia forse di un’antica civiltà aliena di scoiattoli; con la ghianda riattiva accidentalmente l’astronave ma, incapace di controllarla, finisce nello spazio dove crea il Sistema Solare e manda accidentalmente un gigantesco asteroide contro la Terra. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’era glaciale – In rotta di collisione: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione