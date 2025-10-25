L’equivoco sull’appoggio ai gay pride e apertura alle donne | cosa c’è nel documento approvato dalla Cei e perché è anacronistico
Un documento anacronistico, soprattutto sul ruolo delle donne nella Chiesa e sui gay. È quello approvato dalla terza assemblea sinodale della Conferenza episcopale italiana con 781 voti favorevoli e 28 contrari su 809. Un testo che vede finalmente la luce dopo la profonda spaccatura che si era registrata tra i rappresentanti sinodali della Cei nell’aprile 2025, mentre Papa Francesco lottava tra la vita e la morte. All’epoca, infatti, la bozza del documento finale fu duramente contestata dalla stragrande maggioranza dei partecipanti all’assemblea sinodale e i vertici della Chiesa italiana, per evitare una pesante bocciatura, preferirono ritirare il testo senza metterlo ai voti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
