L’epica definitiva storia dei Pink Floyd nel libro di Mark Blake
Pink Floyd. Pigs might fly: la vera storia, di Mark Blake (traduzione di Marco Rossari; Il Castello), è, probabilmente, l’opera definitiva sulla storia dei Pink Floyd. Con l’accuratezza di uno storico e la prosa coinvolgente di un giornalista musicale di lungo corso (Blake ha collaborato con testate come Mojo e Q ), l’autore scava nelle fondamenta di una delle band più enigmatiche e rivoluzionarie della storia del rock, offrendo una narrazione tanto meticolosa quanto appassionante. Strutturato in modo non lineare, con un intreccio temporale che oscilla tra analessi e prolessi, il libro mantiene, comunque, un filo logico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
È arrivato il display definitivo per i fan di One Piece! Il Premium Booster THE BEST Vol.2 (PRB02) è una raccolta epica delle carte più iconiche del GCC One Piece. Con 20 buste sigillate, è perfetto per potenziare il tuo mazzo o arricchire la collezione con r - facebook.com Vai su Facebook
Pink Floyd, esce in Italia "Pigs Might Fly La Vera Storia" - Pigs Might Fly La Vera Storia" è il titolo della biografia firmata da Mark Blake, in uscita per la prima volta in Italia mercoledì 24 settembre per Il Castello/Chinaski. Segnala ansa.it
Arriva in Italia "Pink Floyd - Pigs Might Fly. La Vera Storia" - La Vera Storia" è la biografia definitiva della band, scritta dal giornalista inglese Mark Blake, in uscita in Italia il 24 settembre per Il ... Lo riporta notizie.tiscali.it
La storia dei Pink Floyd, riuscitissimo intreccio di linguaggi - La storia dei Pink Floyd ripercorsa attraverso un intrecciarsi di linguaggi, anche lontani dal rock progressivo e psichedelico della band inglese. Riporta ilrestodelcarlino.it