L’epica definitiva storia dei Pink Floyd nel libro di Mark Blake

Pink Floyd. Pigs might fly: la vera storia, di Mark Blake (traduzione di Marco Rossari; Il Castello), è, probabilmente, l’opera definitiva sulla storia dei Pink Floyd. Con l’accuratezza di uno storico e la prosa coinvolgente di un giornalista musicale di lungo corso (Blake ha collaborato con testate come Mojo e Q ), l’autore scava nelle fondamenta di una delle band più enigmatiche e rivoluzionarie della storia del rock, offrendo una narrazione tanto meticolosa quanto appassionante. Strutturato in modo non lineare, con un intreccio temporale che oscilla tra analessi e prolessi, il libro mantiene, comunque, un filo logico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it